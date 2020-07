Arbeitsgericht kassiert Kündigung

Frankenthal/Ludwigshafen.Der frühere Kaufmännische Direktor ist sichtlich angefasst. „Natürlich will ich hier weiterarbeiten, das ist mein Team“, antwortet er auf die Frage der Vorsitzenden Richterin am Arbeitsgericht Ludwigshafen. Verhandelt wird die außerordentliche Kündigung des Verwaltungsleiters. Fast 25 Jahre hat er an der Stadtklinik Frankenthal gearbeitet, zuerst als Controller, zum Schluss als Kaufmännischer

...