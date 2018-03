Art der Chemikalien steht fest

Anzeige

Lambrecht.Die am Donnerstag in einem Haus in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) entdeckten Chemikalien sind identifiziert. Es handele sich um Wasserstoffperoxid, Aceton- sowie Salzsäure, sagte gestern ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Substanzen würden aber „nicht zwingend“ darauf hinweisen, dass ein 34-Jähriger damit hätte Sprengmittel bauen können. Laut Polizei ist dies mit entsprechenden technischen Vorrichtungen zwar möglich. Solche Geräte seien allerdings nicht gefunden worden.

Der Mann war zunächst festgenommen worden. Der vermutlich psychisch Kranke befindet sich nach Angaben der Polizei in einer Psychiatrie, allerdings aus rein medizinischen Gründen. Laut Staatsanwaltschaft besteht hinsichtlich möglicher Sprengmittel weiterhin „kein dringender Tatverdacht“. lrs