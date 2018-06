Asylbewerber der sexuellen Belästigung bezichtigt - verleumderische Plakate im Umlauf

Anzeige

Mannheim-Käfertal/Edingen-Neckarhausen.Ein oder mehrere Unbekannte haben im Rhein-Neckar-Kreis zwischen dem 20. und 23. Juni Häuserfassaden mit mehreren verleumderischen Plakaten beklebt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist auf den Plakaten ein Asylbewerber mit Name, Lichtbild und Social Media Profildaten abgebildet, der bezichtigt wird, ein Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert zu haben. Offenbar sollte so eine Verbreitung des „Themas“ in den sozialen Medien bewirkt werden.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die auf den Plakaten abgedruckten Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen. Die Plakate wurden im DIN A4-Format in der Hauptstraße, Bismarckstraße und Grenzhöfer Straße in Edingen-Neckarhausen sowie in Mannheim-Käfertal angebracht. Außerdem verteilten die bislang Unbekannten mehrere Flyer mit gleichem Inhalt in Briefkästen. Die Beamten ermitteln wegen „Verleumdung auf sexueller Grundlage“. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/93050 zu melden. (mica)