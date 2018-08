Auch Fische sitzen die Hitze aus

Anzeige

Allerdings sagt der Experte auch: „Bei ähnlichen Wassertemperaturen vor 30 bis 40 Jahren hätten wir ein massives Fischsterben gehabt.“ Der Rhein sei heute viel sauberer als damals. Weniger Chemie-Einleitungen bedeute zugleich mehr Sauerstoff

Stress fürs Immunsystem

„Es gibt Arten, die bei den Temperaturen in Schwierigkeiten kommen, etwa die Äsche“, erläutert Diehl. Aber die komme eher am Hochrhein vor. Andere Arten schränkten ihre Aktivitäten ein und ließen sich auf den Flussgrund sinken. „Die versuchen, das auszusitzen“, sagt Diehl. „20 bis 40 Tage halten die das schon mal aus“. Doch wie beim Menschen löse größere Hitze Stress aus und greife das Immunsystem an. Dann könnten Parasiten schnell Krankheiten auslösen. Bislang hätten die Organismen noch keinen Schaden genommen. „Aber wir beobachten das intensiv“, erläutert der Rheingüte-Experte. Dass die Temperatur schnell wieder sinkt, hält Diehl für unwahrscheinlich. „Es wird nicht deutlich unter 27 Grad gehen“, prognostiziert er für die kommenden Tage und Wochen. Es sei viel Energie nötig, um diese Wassermenge aufzuheizen. Diese Energie werde entsprechend langsam wieder abgebaut. Da bewirke ein kurzer Regen- oder Gewitterschauer kaum etwas. Für stressfreie 25 Grad im Wasser müsste die Lufttemperatur dauerhaft deutlich sinken, beschreibt Diehl.

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken hält die hohe Durchschnittstemperatur im Rhein für „besorgniserregend“. Die Behörde hat die großen Unternehmen deshalb aufgefordert, die Nutzung von Flusswasser zur Kühlung von Produktionsprozessen oder Kraftwerken zu drosseln. Weil wegen des Klimawandels auch in den kommenden Jahren Hitzeperioden und damit hohe Gewässertemperaturen zu erwarten seien, will Höfken länderübergreifende Handlungskonzepte finden. „Darüber hinaus halten wir es für erforderlich, dass alle rheinland-pfälzischen Großeinleiter ihre vorhandenen Kühlkonzepte auf den Prüfstand stellen“, so Höfken. Das Umweltministerium wolle daher einen Runden Tisch einrichten, an dem mit allen Beteiligten über die Möglichkeiten gesprochen werde.

Die BASF darf pro Stunde maximal 215 000 Kubikmeter Wasser einleiten. Dieses darf höchstens 33 Grad warm sein. Um diese Vorgaben einzuhalten, betreibt der Chemiekonzern nach eigenen Angaben fünf zentrale und 25 dezentrale Rückkühlwerke. „Wir sind seit Tagen mit den Behörden im Gespräch“, erläutert eine Unternehmenssprecherin. Auch fahre die BASF die Produktion an der einen oder anderen Stelle zurück, um Revisionsarbeiten zu erledigen. Das Grosskraftwerk Mannheim hat nach Angaben des Umweltministeriums in Stuttgart angekündigt, die Blöcke sechs bis acht nicht zu betreiben, wenn die Wassertemperatur im Rhein dauerhaft bei mehr als 27,5 Grad liegt.

