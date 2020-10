Auch Rhein-Neckar-Kreis verschärft die Corona-Regeln

Symbolbild. © dpa

Rhein-Neckar-Kreis.Nachdem auch im Rhein-Neckar-Kreis kreisweit die Corona-Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten ist, werden dort weitere Maßnahmen ergriffen.

Abweichend von der Rechtsverordnung des Landes ist nach Angaben des Kreises in einer sogenannten Musterallgemeinverfügung der Betrieb der Gastronomie geregelt: Kreisweit gilt für gastronomische Einrichtungen eine Sperrstunde von 23 Uhr bis 6 Uhr. Das gelte auch für Alkoholkonsum an gewissen Orten, zum Beispiel stark belebten Plätzen. "Zudem gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Warteschlangen und auf Wochenmärkten sowie an bestimmten Plätzen." Die genauen Geltungsbereiche würden von den jeweiligen Kommunen selbst festlegt.

Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 31. Dezember. Sie tritt kreisweit spätestens am Dienstag, 27. Oktober, in Kraft. Das Landratsamt überprüft die Einhaltung.

In den vergangenen Tagen war die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg schnell angestiegen. Im Landkreis wurde der kritische Inzidenzwert von 50 erstmals am Samstag, 24. Oktober, überschritten (55,1). Aktuell liegt er (Stand: 25. Oktober) bei 60,2 im Rhein-Neckar-Kreis und im Stadtkreis Heidelberg bei 74,3 (Stadt- und Landkreis zusammen 63,4).