Auf Baustelle Transporter aufgebrochen - 30 000 Euro Schaden

Brühl.Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle an den Werften in Brühl einen VW Transporter und einen Bagger aufgebrochen. Wie die Polizei erst heute mitteilte, entwendete der Täter aus den Fahrzeugen sowie von der Baustelle Werkzeuge und zwei Rüttelplatten im Wert von mehr als 30 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.11.2020