Auf dem Stundenplan steht Feldarbeit

Mutterstadt/Bad Dürkheim.Vorsichtig schiebt Katharina die Erde beiseite, bis eine lange weiße Stange zum Vorschein kommt. Mit zwei Fingern tastet sie sich nach unten und setzt das V-förmige Spargelmesser an. „Das ist gar nicht so einfach, aber wir haben schon viele“, sagt ihre Klassenkameradin Celina und kümmert sich um den nächsten Spargel. Die beiden zwölfjährigen Mädchen besuchen die Siegmund-Crämer-Förderschule der Lebenshilfe in Bad Dürkheim und sind mit ihrer Mittelstufenklasse auf dem Bauernhof von Hartmut Magin in Mutterstadt zu Besuch.

Einsatz im Gemüsegarten

„Bei uns wird viel praktisch gearbeitet“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Wilfried Würges, der die neun- bis zwölfjährigen Schüler mit zwei pädagogischen Fachkräften sowie Integrationshelferinnen begleitet. Im Gemüsegarten Vorderpfalz stehen heute Spargel stechen und Frühkartoffeln roden auf dem Stundenplan. Mit dem Bus geht es hinaus aufs Feld, wo die Wege vom nächtlichen Regen ein wenig schlammig sind. „Das dachte ich mir schon, deshalb habe ich mir alte Schuhe angezogen“, sagt Sahin und hilft Magin beim Ausladen der Gerätschaften. „Landwirtschaft ist mein Ding“, sagt der groß gewachsene Jugendliche und schiebt sich seine Baseballkappe zurück.

„Auf diesem Acker haben wir gestern die Saison beendet, das heißt, ihr dürft überall nach übriggebliebenen Stangen suchen“, sagt Magin. „Wenn ihr einen Spargel freigelegt habt, setzt das Messer vorsichtig an und bewegt es so lange hin und her, bis ihr ihn rausziehen könnt“, erklärt der Landwirt. „Gibt es dafür auch Erntemaschinen?“, möchte Sahin wissen. „Es ist tatsächlich ein Roboter entwickelt worden, der die Dämme abfährt und Spargel sticht, aber er schafft nicht so viele wie ein Mensch und ist nicht vorsichtig genug, deshalb produziert er zu viel Ausschuss“, erklärt Magin.

„Bei mir sind voll viele“, ruft Josy begeistert und gräbt den nächsten Damm auf. Konzentriert nimmt sie ihr Messer und hält Sekunden später eine stattliche weiße Stange in der Hand, die ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Nebenan freut sich Felix über seine Ausbeute, die er zu einem Korb am Feldrand trägt. Anna ist unentschlossen, doch als Katharina und Celina sie mitnehmen, fängt auch sie an, nach dem Gemüse zu graben. „Die Kinder haben den Hofbesuch beim Plakatwettbewerb von Kids an die Knolle gewonnen und sich sehr darauf gefreut“, berichtet Würges. Aus dem ersten Kartoffel-Hochbeet im Schulgarten seien inzwischen fünf geworden. „Die Kinder haben gesehen, wie die Pflanzen wachsen und richtig Lust auf die Gartenarbeit bekommen. In den sechswöchigen Sommerferien hat Demir freiwillig jeden Tag gegossen.“

Als die Spargelkörbe gut gefüllt sind, geht es auf das Frühkartoffelfeld. „Das gibt morgen ein schönes Mittagessen“, verrät Pädagogin Evi Stapf, dass die Schüler ihre Ernte am nächsten Tag verarbeiten und aufessen dürfen. „Mit Kartoffeln kennen wir uns aus“, sagt Max und kniet sich mitten in die grünen Blätter. Magin buddelt eine Mutterknolle aus dem lockeren Boden und zeigt, dass diese neun „Kinder“ bekommen hat, die zu stattlichen Kartoffeln herangereift sind. „Das ist doch ein guter Schnitt“, findet Sahin. Kurz darauf hält er ein überdimensionales Exemplar in die Höhe. „Jetzt möchte ich aber nicht den Spruch mit dem dummen Bauern und den dicksten Kartoffeln hören“, scherzt Magin und alle lachen los. Marlon, der bislang nur zugesehen hat, lässt sich von Felix und Max überreden, auch mitzumachen. „Die heißen Colomba“, verrät Magin, als die Knollen in den Korb rollen. „Mädels bringt mal die Kiste her, hier sind noch jede Menge“, ruft Sahin.

Picknick als Abschluss

„Feierabend, ihr habt toll gearbeitet“, lobt Magin den motivierten Nachwuchs. „Jetzt fühle ich mich wie eine Bäuerin – das ist schön“, strahlt Celina glücklich. Marlon setzt seinen Plüschhund Keks auf die Kartoffeln und schleppt die Kiste gemeinsam mit Josy zum Bus. „Keks hat jetzt Hunger“, sagt er und grinst vielsagend. Und lange muss Keks nicht warten, denn auf dem Hof steht schon eine kräftige Brotzeit für die Schüler bereit. „Feldarbeit macht hungrig“, findet Celina und setzt sich neben ihre Freundin Katharina.

