Auf den Spuren prägender Personen

Weinheim.Die Tourist-Info Weinheim bietet geführte Spaziergänge durch den Alten Friedhof an, die nächste Tour findet am Donnerstag, 22. Oktober, ab 17 Uhr statt. Bei einem rund einstündigen Gang über den Friedhof, der sich malerisch den Hang hinter der Peterskirche hinaufzieht, kann die Vergangenheit wieder lebendig werden. Rund 100 Grabsteine erinnern an Personen, welche die Stadtgeschichte besonders um die Mitte des 19. Jahrhunderts entscheidend mitgeprägt haben. Anmeldung bei der Tourist-Info am Marktplatz, Telefon 06201/82 610 oder tourismus@weinheim.de, die Kosten liegen bei vier Euro pro Person.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020