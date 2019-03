Auf Frau eingetreten

Speyer.Bei einem Streit auf dem Postplatz ist am Samstagnachmittag eine 23-Jährige leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben geriet die Frau mit einer 16-Jährigen in Streit. Es kam zum Gerangel zwischen den beiden Kontrahentinnen, wodurch beide auf den Boden fielen. Aus einer größeren Gruppe neben den beiden Frauen kamen zwei Männer zu dem Gerangel dazu. Die bislang unbekannten Täter traten mehrfach auf die am Boden liegende Frau ein. Die Männer flüchteten vor dem Eintreffen der Beamten vom Postplatz. Die 23-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Männern. Zeugenhinweise unter Telefon 06232-1370. vs

