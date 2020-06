Auf glühenden Kohlen

Erfweiler.Wenn im Frühling die ersten kräftigeren Sonnenstrahlen das Thermometer zaghaft in die Höhe treiben, startet für viele Deutsche damit auch die Grillsaison. Würstchen, Fleisch, Fisch oder Gemüse brutzeln vor sich hin, frische Salate und kühles Bier stehen bereit – Grillen ist ein kulinarischer Höhepunkt, bei dem selten etwas dem Zufall überlassen wird. Das Essen sollte weder roh noch schwarz auf dem Tisch landen, die Getränke nicht zu kalt oder zu warm sein und ohne Soßen oder Senf geht es auch nicht.

Wer bei dem Essens-Erlebnis zusätzlich den Umweltaspekt nicht aus den Augen verlieren will, kauft seine Zutaten beim örtlichen Bäcker, Metzger oder Gemüsehändler. Aber auch der Grillanzünder spielt eine entscheidende Rolle. „Es geht nicht nur um die Auswahl des entsprechenden Grillguts. Traditionalisten lehnen Elektro- oder Gasgeräte ab und schwören stattdessen auf Holzkohle für die Glut“, teilt das Haus der Nachhaltigkeit mit.

Die Institution in Trippstadt-Johanniskreuz, die sich als deutsche Verbraucherzentrale des Biosphärenreservates Pfälzerwald-Nordvogesen bezeichnet, empfiehlt aus Gründen der Regionalität und Ökologie Glutmaterial aus dem Pfälzerwald. Dort gibt es noch wenige Leute, die das traditionelle Handwerk der Köhlerei beherrschen und nebenberuflich betreiben.

Einer von ihnen ist Christian Knoblauch. Er ist Köhler in der 1200-Einwohner-Gemeinde Erfweiler (Landkreis Südwestpfalz), seinen großen Auftritt hat er jedes Jahr an Pfingsten. Im Rahmen der Köhlerwoche stellt der 36-Jährige sein Hobby vor und produziert große Mengen Holzkohle. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das mehrtägige Fest in diesem Jahr entfallen.

Buchen mit bestem Brennwert

„Normalerweise wäre ich jetzt am Köhlerplatz und die Meile würde rauchen“, erzählt Knoblauch. Die Meile ist ein kegelförmiger Hügel aus eng geschichteten Buchen- oder Eichenholzscheiten. „Diese Sorten eignen sich, weil sie den besten Brennwert besitzen“, erläutert Knoblauch. Beschichtet ist die Kuppel mit Grasnarbe, Laub und Sand. In der Mitte des Haufens befindet sich der Quandel – eine Art Kamin, in den glühende Asche gefüllt wird. Durch mehrtägiges Verdampfen des Wassers und anderer flüchtiger Bestandteile entsteht die Holzkohle.

„In der Zeit lasse ich den Meiler nicht länger als drei oder vier Stunden alleine“, sagt der Hobbyköhler. Wird der Hügel an einer Stelle weich und droht brüchig zu werden, muss Knoblauch ihn schnell verdichten. Immer im Blick hat er auch den Rauch, der an der Meilerspitze entweicht. Die Farbe gibt Auskunft darüber, was gerade im Inneren vor sich geht. „Färbt sich der Rauch ins Bläuliche, fängt das Holz zu brennen an. Dann müssen die Löcher im Meiler geschlossen werden“, erklärt Knoblauch.

Durch die Regulierung der Luftzufuhr können Köhler den Schwelprozess steuern. Nach rund zehn Tagen wird der deutlich geschrumpfte Meiler geöffnet und zum Vorschein kommt – sollte zuvor nicht allzu viel schief gegangen sein – die noch heiße Holzkohle.

In Erfweiler und Umgebung schwören sie auf die von Christian Knoblauch hergestellte und verkaufte Grillkohle. „Leute kommen aus Karlsruhe und Ludwigshafen, um einen Sack davon zu erwerben“, sagt der 36-Jährige, der am liebsten ein gutes Rindersteak auf seinen Grillrost legt. Im Gegensatz zu der handelsüblichen Holzkohle aus dem Supermarkt, glüht das Produkt aus Erfweiler länger und heißer.

Laut einem 2019 erschienen Bericht der Verbraucherorganisation Stiftung Warentest werden in Deutschland jährlich rund 250 000 Tonnen Grillkohle verbraucht. Ein Großteil davon besteht aus südamerikanischem oder westafrikanischem Tropenholz. Es enthält häufig Pech, Erdöl oder Kunststoffe. Das Umweltbundesamt rät beim Kohlekauf, darauf zu achten, ob ein Siegel angibt, dass das Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammt.

Eigenbrötler aus dem Wald

Die Köhlerei war jahrhundertelang ein wichtiger Handwerkszweig im Pfälzerwald. Gebraucht wurde die Kohle zum Schmelzen von Eisenerz. Ihre Bedeutung nahm ab, als ab dem 18. Jahrhundert vermehrt Steinkohle für diesen Zweck genutzt wurde. „Ein Lehrberuf war das noch nie. Köhler galten als Eigenbrötler, die im Wald lebten und sich um ihren Meiler kümmerten“, erzählt Knoblauch. Im Pfälzerwald wird das Handwerk durch Veranstaltungen in Erinnerung gehalten. Und durch die hochwertige Holzkohle, die bei keinem Grillfest fehlen darf.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020