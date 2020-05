Auf ins Abenteuerland

Mathe am Laptop, Klarinetten-Stunde via Skype oder Kilometer zählen bei der Lauf-Challenge vom Handballverein. Die Corona-Krise hat den Alltag von Kindern in ein enges Raster gepresst. Fast alles machen sie zu Hause – irgendwie. Und jetzt stehen die Ferien an – wieder zu Hause. Weil wegen der Corona-Beschränkungen auch Kirchenfreizeiten, Ortsranderholungen und Sportcamps abgesagt wurden, hält sich die Freude bei Familien in Grenzen. Aber hey – warum eigentlich?

Kinder und Eltern bekommen gemeinsame Zeit geschenkt – ohne Freizeitstress, Jagd nach Events und mit ganz viel altmodischer Entschleunigung. Ein bisschen so wie bei Astrid Lindgrens Kindern aus Bullerbü, die sich durch den schwedischen Sommer treiben lassen, aus kleinen Ästen Flöße bauen oder im Stroh liegen und sich Geschichten erzählen. Zumindest wer noch genügend Urlaubstage zur Verfügung hat und der Fantasie freien Lauf lässt, hat den ersten Schritt in die vielleicht tollsten Ferien überhaupt gemacht.

Es braucht nicht viel, um Kindern Abenteuer zu schenken. Die Metropolregion Rhein-Neckar bietet reihenweise Ausflugsziele, bei denen man niemandem zu nahe kommen muss und trotzdem jede Menge Spaß haben kann. Bei einer Nachtwanderung rund um den Teufelstisch im südpfälzischen Annweiler tauchen Forscher in die Sternenwelt ein, weil der Pfälzerwald zu den dunkelsten Regionen in Deutschland gehört. Auf den Spuren von Kobold Kieselbart entdecken junge Wanderer das Felsenmeer im Odenwald und klettern auf überdimensionalen Kieselsteinen in schwindelnde Höhen. Kleine Detektive machen mit Kreide bei der Wanderung vom Bergstein zur Wolfsburg nach Neustadt Felsbilder sichtbar.

Zwischen Kiefernwäldern und duftenden Sommerwiesen reisen auch die Großen mit gut gefüllten Picknick-Rucksäcken ins Abenteuerland. Und freuen sich über die vielen kleinen Wunder am Wegesrand, deren Existenz sie längst vergessen hatten.

