Auf neuer A5-Baustelle bei Ladenburg wird im 24-Stunden-Betrieb gearbeitet

Rhein-Neckar. Am Freitag waren die Mitarbeiter bereits mit der Einrichtung der neuen, verschwenkten Fahrbahnen beschäftigt, brachten die gelben Fahrbahnmarkierungen auf und legten den Zollstock an. Weil nur eine Fahrbahn in Richtung Süden zur Verfügung stand, bildete sich am Vormittag ein Stau. Auf der A 5 rund um die Anschlussstelle Ladenburg entsteht ab diesem Montag ein neuer Engpass durch

...