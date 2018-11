Auf zwei Felgen unterwegs

Neustadt.Auf zwei blanken Felgen ist ein 32 Jahre alter Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch rund zwei Kilometer durch Neustadt an der Weinstraße gefahren. Ein Anwohner gab der Polizei einen Hinweis, nachdem er einen starken Funkenflug bei dem Auto bemerkt hatte, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort stellten die Beamten dann starke Kratzer in der Fahrbahndecke fest.

Die Spur führte etwa zwei Kilometer weiter zu einem komplett beschädigten Auto, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden rechten Reifen waren geplatzt und das Auto habe nur auf den Felgen gestanden. Laut den Angaben hatte der Autofahrer 1,1 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. lrs

