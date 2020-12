Aufbruch eines Zigarettenautomaten misslingt - Zeugen gesucht

Weinheim.Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht auf Mittwoch den Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der

Konrad-Adenauer-Straße in Weinheim vereitelt. Nach Angaben der Polizei machten sich zwei Männer sich gegen 22.40 Uhr am Automaten mit einem Brecheisen zu schaffen, was die Aufmerksamkeit eines Anwohners auf sich auf sich zog. Als dieser die Täter ansprach, flüchteten diese umgehend. Ohne zu zögern nahm der Mann die Verfolgung auf, verlor die Täter dann aber schließlich aus den Augen. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Täter an der Haltestelle Blumenstraße in die Straßenbahn der Linie 5.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/10030 an die Polizei zu wenden.

