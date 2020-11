Auffahrunfall an Stauende - eine Person schwer verletzt

Walldorf.Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende ist am Donnerstagnachmittag auf der A 5 bei Walldorf eine Person schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 44-jähriger Autofahrer gegen 15 Uhr auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Als sich in Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf der Verkehr staute, musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende 46-jährige Fahrer eines Kleinlasters bemerkte dies, offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu spät. Er versuchte noch nach rechts auszuweichen, fuhr aber dem 44-Jährigen auf.

Dabei zog sich der Fahrer des Kleinlasters schwere Verletzungen in Form von Rippenbrüchen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt.

