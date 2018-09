Auffahrunfall auf der A5 – Zwei verletzte Polizeibeamte

St. Leon-Rot.Bei einem Auffahrunfall auf der A 5 in Höhe des Parkplatzes Lußhardt sind am Donnerstagnachmittag zwei Polizeibeamte verletzt worden – davon eine Polizistin schwer. Ein mit sechs Polizisten besetztes Einsatzfahrzeug war nach Angaben der Beamten auf dem Weg zu einer Demonstration in Heidelberg, als der Fahrer kurz vor dem Walldorfer Kreuz in Richtung Frankfurt wegen abbremsender Fahrzeuge

...