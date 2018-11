Auffahrunfall mit Fahrschulauto

Edenkoben.Diese Fahrstunde dürfte eine 17-Jährige aus Edenkoben nicht so schnell vergessen: Wie die Polizei gestern mitteilte, musste die Jugendliche das Fahrschulauto abbremsen, um einem anderen Auto die Vorfahrt zu lassen. Als sie wieder anfahren wollte, würgte sie den Motor ab. Eine 25-Jährige im Auto dahinter bemerkte das zu spät und fuhr auf den Fahrschulwagen auf. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall am Samstag beschädigt, verletzt wurde aber niemand. Im Anschluss an die Unfallaufnahme hätten die Beamten mit der Fahrschülerin noch erörtert, wie man sich nach einem Unfall verhält, so die Polizei. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Schülerin für die Theorieprüfung gut gewappnet ist. fab

