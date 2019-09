Auffahrunfall mit zwei Lkw auf der A 5 - Fahrer eingeklemmt

St. Leon-Rot.Bei einem Unfall auf der A 5 ist am Freitagvormittag zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz ein Lkw-Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt worden. An der Kollision gegen 10.40 Uhr waren nach ersten Angaben der Polizei zwei Lastkraftwagen beteiligt.

Die Autobahn wurde während der Landung eines Rettungshubschraubers in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Mittlerweile ist der linke der drei Fahrstreifen wieder frei. Es hat sich bereits ein Rückstau über die Anschlussstelle Kronau hinaus gebildet. Der Verkehrsfunk des SWR meldete gegen 11.20 Uhr eine Staulänge von neun Kilometern.