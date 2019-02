Auffahrunfallmit zwei Lkw

Der Unfall auf der A 6 sorgte für Stau in Richtung Mannheim. © priebe

Wiesloch.Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat gestern auf der Autobahn 6 für erhebliche Behinderungen gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Zusammenprall eine Person verletzt. Demnach musste ein Fahrer eines Transporters gegen 9 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg abbremsen, was zwei nachfolgende Lkw-Lenker zu spät bemerkten. Der erste Sattelzug fuhr auf den Sprinter auf und der hintere Lkw krachte wiederum auf den vorausfahrenden. Der Fahrer des letzten Fahrzeugs wurde verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.02.2019