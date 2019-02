Aufregung um Ballon

Neckargemünd.Wie die Polizei gestern mitteilte, meldeten besorgte Bürger am Sonntagnachmittag in Neckargemünd einen Heißluftballon, der im Wald bei Neckargemünd plötzlich verschwunden war. So sei das bunte Gefährt rapide gesunken und schließlich zwischen Mückenloch und Neckarhäuserhof niedergegangen. In der Annahme, dass der Ballon abgestürzt sei, setzten gleich mehrere Beobachter einen Notruf ab. Als die Streifenwagenteams am „Absturzort“ ankamen, stießen sie auf den unversehrten Piloten und seine drei Fahrgäste.

Der 57-jährige Ballonfahrer erklärte den Beamten, dass er sein Gefährt wegen fehlendem Wind und der einbrechenden Dunkelheit auf einer Lichtung landen musste. Verletzt wurde niemand. sin

