Aufregung um Kanister

Gefahrstoffexperten untersuchten den Kanister auf dem Spielplatz. © Priebe

Heidelberg.Gefahrguteinsatz auf dem Spielplatz – 53 Feuerwehrleute sind am Sonntagmittag ausgerückt, umdie austretende Flüssigkeit eines Kanisters zu identifizieren. Unbekannte hatten den 20-Liter-Behälter auf dem Parkplatz Kuchenblech abgestellt. Nach Polizeiangaben verwiesen alte Klebereste am Kanister auf einen Gefahrstoff, weshalb der Bereich vorsorglich abgesperrt wurde. Rund 20 Personen, darunter auch Kinder, hielten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Spielplatz in der Kleingemünder Straße auf.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg sicherte unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten und Chemikalienschutzkleidung den Kanister, um ein weiteres Austreten der zu dem Zeitpunkt unbekannten Flüssigkeit zu verhindern. Erste Schnelltests schlossen Säure als Inhalt des Kanisters aus. Die Gefahrgutspezialisten der Analytischen Task Force der Berufsfeuerwehr Mannheim stellte fest, dass es sich um Benzin handelte. Ausgelaufene Flüssigkeitsreste wurden mittels Ölbindemittel aufgenommen. Wie die Beamten mitteilten, bestand keine Gefahr für die Bevölkerung oder für die Umwelt. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt. vs

