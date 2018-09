Aufregung wegen Akkus - Bahnlinie gesperrt, Häuser evakuiert

Neustadt.Ein verdächtiger Gegenstand hat am Samstagabend in Neustadt an der Weinstraße die Polizei auf den Plan gerufen. Im Hof eines Mehrfamilienhauses seien offene Kisten mit Schrott abgestellt worden, berichtete eine Sprecherin. Ein Gegenstand darin sei verdächtig gewesen, so dass Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) für eine genauere Untersuchung angerückt seien.

Während des Einsatzes wurden Straßen und eine Bahnlinie gesperrt. Etwa 100 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei konnte aber Entwarnung geben: Bei dem Gegenstand handelte es sich der Polizeisprecherin zufolge nur um Akkus, die von den LKA-Spezialisten untersucht wurden.

In einer entsprechenden Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal wurden das fragliche Objekt allerdings nicht näher beschrieben. Auch ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wollte sich am Sonntag nicht konkret dazu äußern. Man schließe nicht aus, dass Unbekannte den Gegenstand bewusst deponiert hatten. Die Ermittlungen dauerten an.

Wie ein Sprecher der Bahn sagte, sorgten Fund und Untersuchung des Objektes für Einschränkungen im Bahnverkehr. So hätten sich sechs Bahnen im Personenverkehr verspätet. Zudem waren vier Güterzüge von der Sperrung betroffen. (dpa/lrs)