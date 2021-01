Aufruf zu Rücksicht

Speyer.Zum Jahreswechsel haben die Kirchen in der Pfalz zu mehr gegenseitiger Rücksichtsnahme in der Coronakrise aufgerufen. Ein einfaches Zurück zur sogenannten Normalität werde es nach der Pandemie nicht geben, sagte Christian Schad in seiner letzten Silvesterpredigt als pfälzischer Kirchenpräsident. Trotz aller Klugheit und Intelligenz habe der Mensch erfahren müssen, wie hilflos er gegen die

...