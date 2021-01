Auftakt in Baseballschläger-Mordprozess

Frankenthal/Limburgerhof.Mit einem Kurztermin hat am Freitag vor dem Frankenthaler Landgericht der Mordprozess gegen einen 55-Jährigen aus Limburgerhof begonnen, der im Juli 2020 seine Frau getötet haben soll. Nach Angaben eines Gerichtssprechers wurde beim Auftakt lediglich der Haftbefehl verlesen. Zur Anklageverlesung sei es wie geplant noch nicht gekommen, da der Gutachter verhindert war. Der Sprecher bestätigte zudem, dass die Verteidigerin des Angeklagten, Ute Mannebach-Junge, kurzfristig ausfiel und von einem Kollegen vertreten wurde. Medienberichten zufolge musste sie sich in Quarantäne begeben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55-Jährigen vor, in seiner Wohnung mit einem Baseballschläger in Tötungsabsicht mehrfach auf seine schlafende Frau eingeschlagen und diese dadurch umgebracht zu haben. Die Anklagebehörde sieht das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an.

Wegen einer psychischen Erkrankung des Mannes könnte seine Schuldfähigkeit jedoch aufgehoben sein. Aus diesem Grund hat die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Der Angeklagte, der strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten war, ist aktuell im Pfalzklinikum Klingenmünster untergebracht. Eigenen Angaben nach kann er sich an das Geschehen im Juli des vergangenen Jahres nicht mehr erinnern.

Für die Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht sind insgesamt noch sieben Termine vorgesehen. Fortgesetzt wird der Mordprozess am Freitag, 5. Februar, mit der Anklageverlesung. jei

