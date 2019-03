Auftakt ohne Gefühlsregung

Mörlenbach/Darmstadt.Zur Tat wollen beide nichts sagen. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt. „Mein Mandant wird sich geständig einlassen. Aber nicht heute“, stellt Rechtsanwalt Roman Schweitzer eine Aussage für einen späteren Verhandlungstermin in Aussicht. Diesen Part übernimmt zum Auftakt der Hauptverhandlung Henning Saß. Der Forensik-Professor hat als psychiatrischer Gutachter des Verfahrens mit beiden Eltern gesprochen – auch über die schreckliche Tat, die sich in der Nacht zum 31. August in dem großen Einfamilienhaus in Mörlenbach abgespielt hat.

Das Ehepaar Werner und Christiane H. steht unter Mordanklage. Es soll seine beiden zehn und 13 Jahre alten Kinder auf brutale Weise „unter spitzer und stumpfer Gewalteinwirkung“ getötet haben. Im Gespräch mit dem Forensiker hat der 59 Jahre alte Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg dies auch zugegeben. Seit gestern stehen der 59-Jährige und seine 46-jährige Frau vor dem Darmstädter Landgericht.

Die beiden sollen laut Anklageschrift gemeinschaftlich und heimtückisch ihre beiden Kinder getötet und anschließend das Haus in Brand gesetzt haben, um die Straftat zu verdecken. Anschließend hatten sich die beiden in einem laufenden Auto in der Garage des Hauses selbst töten wollen. Die Feuerwehr, die von Nachbarn alarmiert worden war, rettete das Ehepaar.

Video Lokales Prozessbeginn um ermordete Kinder in Mörlenbach Der grauenhaften Tat in der Nacht zum 31. August letzten Jahres gingen massive finanzielle Schwierigkeiten voraus. Das Haus wurde zwangsversteigert und sollte am Morgen den neuen Eigentümern übergeben werden.

Besondere Schwere der Schuld

Sachlich schildert Oberstaatsanwalt Klaus Tietze-Kattge die grausigen Details der Tat. Demnach starben die Kinder jeweils durch Schläge mit einem Zimmermannshammer sowie Stichen und Schnitten mit einem Jagdmesser. Dann seien die beiden Kinderzimmer mit Benzin in Brand gesetzt worden. Der Staatsanwalt erkennt eine besondere Schwere der Schuld.

Fast genauso sachlich nüchtern präsentiert sich der Angeklagte an diesem ersten Verhandlungstag. Eine Gefühlsregung ist nicht zu erkennen, weder beim ausführlichen und detailreichen Bericht aus seinem Leben von frühester Kindheit an – freilich unter Aussparung der Tat – noch bei der Schilderung des Dramas durch Psychiater Saß. Dieser beschreibt den Angeklagten als egoman mit wenigen sozialen Kontakten, was H. nickend bestätigt.

Nach den Berichten des Psychiaters war es der Ehemann und Vater alleine, der die Kinder getötet hat. An dem Abend, bevor das Haus hätte zwangsgeräumt werden sollen, hat der Arzt nach eigener Aussage mindestens zehn Dosen Bier getrunken und Beruhigungstabletten genommen. In seinem Kopf habe sich ein Film in Dauerschleife abgespielt: die Kinder, die zur Zwangsräumung mit einem Köfferchen in der Hand das Haus verlassen müssten, und auf der gegenüberliegenden Seite ein hämisch grinsender Insolvenzverwalter.

Beide Ehepartner hätten die Zwangsräumung mit aller Kraft verhindern wollen. Als der letzte Antrag erfolglos geblieben sei, hätten sie in der Nacht den Suizid beschlossen. „Er habe die Kinder nicht alleine zurücklassen wollen“, berichtet der Psychiater. Den Entschluss zur Tötung der Kinder habe der H. gefasst, nachdem er Beruhigungstabletten genommen habe. Der 13-jährige Sohn habe sich vehement, aber vergeblich gegen den Angriff des Vaters gewehrt. Irgendwann habe er dann leblos im Bett gelegen. H. habe sich erst beruhigen müssen, zehn Minuten später sei er zu seiner Tochter gegangen. Diese habe wesentlich weniger Widerstand geleistet habe und sich „wie ein Wurm gewunden“. Anschließend habe er Benzinkanister in den Betten der Kinder und auf dem Dachboden des Hauses ausgeleert und angezündet. Anschließend habe er sich mit seiner Frau in der geschlossenen Garage bei laufendem Motor in das Auto gesetzt. Die Ehefrau hat an den Abend keinerlei Erinnerung. Sie sei erst wieder im Krankenhaus aufgewacht, berichtet der Psychiater aus dem Gespräch mit ihr. Die Frage nach ihren Hobbys beantwortet sie leise: „Meine Kinder waren mein Hobby.“

Autonarr mit drei Ferraris

Als Ursache für das Drama gibt Werner H. schwere finanzielle Probleme an. Die eigene Praxis sei unter anderem durch geänderte Gebührenordnungen immer mehr in Schieflage geraten. Die kassenzahnärztliche Vereinigung habe keine Honorare mehr gezahlt. Schließlich hätten die Sozialversicherungsträger wegen eines offenen Betrags von 7000 Euro ein Insolvenzverfahren beantragt. Gleichzeitig hat H. als bekennender Autonarr drei Ferrari besessen. Den letzten übernahm er im Jahr 2015, als die finanzielle Schieflage längst offenkundig war. Allein für diesen Wagen habe er eine monatliche Leasingrate von 4400 Euro bezahlt, sagt er. Das Auto sei schon längere Zeit zuvor bestellt gewesen. Er hätte eine hohe Konventionalstrafe bezahlen müssen, wenn er es nicht genommen hätte, führt er als Erklärung an.

