Auftakt zu Mordprozess

Darmstadt/Mörlenbach.Unter großem öffentlichem Interesse ist gestern vor dem Darmstädter Landgericht der Mordprozess gegen ein Ehepaar gestartet. Es soll am 31. August 2018 in Mörlenbach seine beiden zehn und 13 Jahre alten Kinder getötet haben. Zur Verschleierung der Tat soll es das Haus in Brand gesteckt haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Das Paar hatte sich danach in der Garage durch Autoabgase selbst töten wollen. Es wurde von der Feuerwehr gerettet. Zur Sache äußerten sich die Angeklagten gestern noch nicht. Allerdings berichtete der psychiatrische Gutachter vom Geständnis des Familienvaters. Der Angeklagte habe ihm zweimal ausführlich und mit großem Mitteilungsbedürfnis darüber berichtet. Demnach habe er die Kinder jeweils mit einem Hammer und mehreren Messerstichen getötet. Die Mutter habe keine Erinnerungen an die Nacht.

Grund für das Familiendrama sind finanzielle Probleme der Arztpraxis des Vaters, die zur Insolvenz und Versteigerung des Privathauses führten. Am Tattag stand die Zwangsräumung des Hauses an. bjz

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019