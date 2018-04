Aufwendige Lkw-Bergung

Anzeige

Rhein-Neckar.Nach dem Unfall eines Lkw auf der A 6 im Ausfahrtsbereich zur B 44 bei Sandhofen ist der Streckenabschnitt nach langen Bergungsarbeiten gestern wieder freigegeben worden. Wie die Polizei mitteilte, musste der mit 25 Tonnen Asche beladene Tank über ein Filtersystem abgesaugt werden, bevor die umgekippte Zugmaschine samt Auflieger aufgerichtet werden konnte. Andernfalls hätte die Gefahr bestanden, dass der Tank aufreißt.

Wie berichtet, war der Lkw am Donnerstag im Kurvenbereich der Abfahrt über die Leitplanke in eine Böschung gekippt. Der 29 Jahre alte Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Er kam in ein Krankenhaus. jei

