Aus dem Urlaub zurück – und Auto weg

Lorsch.Bewohner eines Hauses in Lorsch haben sich ihre Rückkehr aus dem Urlaub am Donnerstagmorgen völlig anders vorgestellt: Das Haus durchwühlt und der weiße Mercedes C 220 (Kennzeichen HP-B 1207), der vor dem Haus in der Friedensstraße, Ecke Richard-Wagner-Straße stand ist gestohlen worden – mit dem Originalschlüssel. Wie die Polizei mitteilte, war das Haus in der Zeit vom 4. bis 8. Oktober unbewohnt. Weil das gesamte Haus von Einbrechern auf den Kopf gestellt worden ist, war zunächst nicht bekannt, ob neben dem Auto auch andere Gegenstände gestohlen wurden. Informationen über verdächtige Personen oder andere sachdienliche Hinweise unter 06252 7060.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020