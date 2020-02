Aus Parkhaus in die Klinik

Sorgt für Atemwegsreizungen: Löschpulver ím Treppenhaus. © Polizei

Worms.Einen Teppich aus Löschpulver haben Unbekannte am Sonntag in der Tiefgarage Ludwigsplatz in Worms gelegt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entleerten die Täter alle fünf Feuerlöscher auf den fünf Parkebenen. Mehrere Menschen, die auf dem Weg zu ihren Autos das Treppenhaus betraten, erlitten Atemwegsreizungen und begaben sich ins Klinikum.

Eine Passantin, ihre 13-jährigen Tochter sowie deren Freundin, die gegen 19.20 Uhr das Treppenhaus betraten, erlitten beim Einatmen des Löschpulvers leichte Verletzungen der Atemwege. Um kurz vor 22 Uhr erging erneut die Meldung, dass ein weiterer Feuerlöscher entleert wurde. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Worms, unter 06241/852-0. sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.02.2020