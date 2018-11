Ausbrecher wieder in der Psychiatrie

Wiesloch.Zwei seelisch kranke Männer sind gestern Morgen aus der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Wiesloch aus einer geschlossenen Reha-Station entkommen. Die beiden Männer, die straffällig geworden waren, wurden am späten Nachmittag wieder gefasst. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Festnahme erfolgte in einer Mannheimer Privatwohnung. Die Männer wurden zurück in die Psychiatrie nach Wiesloch gebracht.

Wie die Polizei und das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) mitteilten, gelang den beiden Patienten die Flucht durch das Aushebeln eines besonders gesicherten Fensters. Die Polizeibeamten suchten die Umgebung nach den beiden 23- und 31-Jährigen unmittelbar nach deren Verschwinden ab, zunächst ohne Ergebnis. Erst Stunden später konnte die Polizei die beiden in einer Wohnung im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt auffinden. Die beiden ließen sich widerstandslos festnehmen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Einer der beiden war wegen eines Eigentumsdelikts, der andere wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in der Klinik aufgenommen worden. Beide gelten als vermindert schuldfähig oder schuldunfähig. Beide Patienten befanden sich den Angaben zufolge auf dem Weg der Besserung. Sie verfügten daher über Lockerungen im Ausgang. Nach der Beurteilung der behandelnden Ärzte gehe von den beiden Männer derzeit keine akute Gefahr aus. sal/lang

