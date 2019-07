Ausflug ins All gut überstanden

Neustadt.Dem Neustadter Wein- und Bierversuch mit im Weltall getesteter Hefe steht nichts mehr im Wege. Der am Weincampus gezüchtete Hefepilz, der im Juni zu Forschungszwecken für kurze Zeit ins All geschossen worden war, hat den Trip überlebt. „Unseren Hefen geht es gut“, berichtet die Mikrobiologin Friederike Rex vom Neustadter Weincampus, eine der Initiatorinnen der Aktion, nach ersten Tests am Donnerstag. Die 37-Jährige zeigt sich erleichtert. „Das war der Knackpunkt des ganzen Projektes.“ Nun mache man sich daran, die Hefekulturen zu vermehren, um damit Wein und Bier zum Gären zu bringen.

Erste Hefe im Weltraum

Nach Rex’ Angaben ist es vermutlich das erste Mal, dass Forscher Hefe ins All schickten. Die Wein- und Bierherstellung ist allerdings nicht das Hauptanliegen des Versuchs, an dem auch das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) in Köln beteiligt ist. Sie ist eine günstige Variante, um herauszufinden, ob die Reise ins All Auswirkungen auf die Eigenschaften der Hefe hat. Rex und ihre Projektpartner – Dominik Rödel vom BierProjektLandau und Jens Hauslage vom DLR – wollen eigentlich herausfinden, ob Hefe auch im All das für den Menschen besonders wichtige Vitamin B12 bilden kann. Der menschliche Körper kann B12 nicht selbst produzieren, er muss es mit der Nahrung aufnehmen, etwa in Form von Nüssen, Fleisch oder Hefe. Ohne B12 würde ein Mensch verblöden, vielleicht sogar sterben. Wer für längere Zeit ins All will, zum Beispiel wegen einer Reise zum Mars, muss deshalb den B12-Nachschub sicherstellen.

Rex und Rödel, die beruflich mit Hefe zu tun haben, halten viel von dem Organismus, der bei der Wein- und Bierherstellung den Zucker in Weinmost und Bierwürze in Alkohol und Kohlendioxid (CO2) umwandelt. Sie stellten sich irgendwann die Frage, ob er auch durchs All reisen könnte. Über Kontakte kamen sie an Jens Hauslage vom DLR, das auch ein Hefeprojekt gestartet hat. Nun wollten die Forscher wissen, wie das Pilz-Genom auf Beschleunigung, Strahlung und Schwerelosigkeit reagiert. Eine Befürchtung war, dass in der Schwerelosigkeit das von der Hefe produzierte CO2 nicht aufsteigt und die Hefe ersticken könnte.

Sechs Minuten Schwerelosigkeit

Mitte Juni wurden zwei mit Hefelösung gefüllte Röhrchen in Schweden mit einer Höhenforschungsrakete in 260 Kilometer Höhe geschossen, wo die Hefe sechs Minuten Schwerelosigkeit erlebte. Die Rakete wurde kurz darauf geborgen. Ursprünglich hätte die Hefe bereits Ende Juni wieder in Neustadt sein sollen, doch wegen der heftigen Hitze verschoben die Forscher den Rücktransport – um die Existenz des Pilzes nicht zu gefährden.

In dieser Woche sah es besser aus. Vom DLR, wo die Röhrchen nach der Rückkehr aus Schweden lagerten, kamen sie per Kurier nach Neustadt, wo sie am Mittwoch eintrafen. Beim Auspacken sei man aufgeregt gewesen, verriet Rex, die am Weincampus an Hefen für Winzer forscht. Dann wurden die Zellen in Flüssignährmedien gesetzt. Bis zum Donnerstag standen den Forschern aufregende Stunden bevor. „Auch wenn man erwartet, dass die Zellen überleben, geht man doch morgens gespannt ins Labor, um zu gucken wie es den ,Kleinen’ geht“, so Rex.

Schnell konnte sie Entwarnung geben. Der Hefepilz hatte sich in der Nährlösung „akklimatisiert“. „Die Zellen vermehren sich sichtbar. Also haben wir lebendes Zellmaterial und machen im nächsten Schritt die Vermehrungen für die Gärungen in Wein und Bier“, so die Forscherin. Der Pilz nun soll Rieslingmost und Bierwürze aus Landau in flüssige Köstlichkeiten verwandeln. Ergebnisse können Experten und interessierte Laien beim „Tag der offenen Tür“ am 1. September testen.

