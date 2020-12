Ausgediente Orgelpfeifen vergriffen - Interesse übersteigt Angebot

Speyer.Kaum angeboten, schon weg: Rund 100 ausgediente Orgelpfeifen aus dem Dom haben sich in Speyer als Verkaufsschlager entpuppt. "Damit hat keiner gerechnet", sagte Domdekan Christoph Kohl am Montag in Speyer. Der örtliche Förderverein der Dommusik hatte die schmalen Metallröhrchen vor wenigen Tagen zum Verkauf angeboten, da sie ausgetauscht worden waren. "Sie wären weggeworfen worden, da sie nicht wiederverwendbar sind. Dafür waren sie mir aber zu schade - zumal sie sich aus meiner Sicht hervorragend als Weihnachtsgeschenk eignen", sagte Kohl. Der Verein bot die bis zu 30 Zentimeter langen Pfeifen für je 30 Euro bis 50 Euro an. "Die 102 Stücke waren sofort weg", sagte Kohl. "Wir mussten 300 weitere Interessenten leider enttäuschen." Die Einnahmen kommen der Nachwuchsarbeit zugute.

