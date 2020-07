Ausgerastet wegen Mund-Nase-Schutz

Speyer.Ein 29-Jähriger hat in einer Sparkassen-Filiale in Speyer einen anderen Kunden verletzt. Grund war ein Streit über die derzeit gängigen Hygienevorschriften. Die Polizei teilte am Wochenende mit, dass der 29-Jährige sich weigerte, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Nachdem zwei Bankangestellte ihn erfolglos auf die Vorschrift hingewiesen hatten, schaltete sich auch ein 61-Jähriger ein. Er wies

...