Ausnahme-Prozesse machen betroffen

Frankenthal.Das Landgericht Frankenthal ist Schauplatz von zwei Strafverfahren, die über die Region hinaus für Aufsehen sorgen: So verurteilt die Dritte Strafkammer im Prozess um das BASF-Explosionsunglück mit fünf Toten und 44 Verletzten einen Schlosser aus Mannheim am 27. August wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr. Am 17. Mai spricht die Erste Große Strafkammer einen Vater des Mordes schuldig, weil er seine zwei Monate alte Tochter vom Balkon geworfen hat, um die Mutter für ihre vermeintliche Untreue zu bestrafen. 15 Jahre soll der 36 Jahre alte Vater deshalb ins Gefängnis.

Das als „Babymord-Prozess“ bekannte Verfahren hat die Pfälzer Richter zweieinhalb Jahre beschäftigt. Dabei machen hochemotionale Zeugenbefragungen, unzählige Befangenheitsanträge, ein geplatzter Prozess, eine Verfassungsbeschwerde wegen zu langer Untersuchungshaft und schließlich die Entlassung des wegen Mordes angeklagten Vaters aus dem Gefängnis betroffen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage gehen von akuter Fluchtgefahr aus. Trotz vieler Spekulationen erscheint der angeklagte Vater aber pünktlich zu den 15 folgenden Terminen.

Zudem sorgt ein Eklat für Schlagzeilen: Wegen Terminkollisionen mit dem BASF-Prozess, in dem der Verteidiger des angeklagten Vaters, Alexander Klein, die Eltern eines getöteten Feuerwehrmanns vertritt, verlässt er den Sitzungssaal. Der Vorsitzende Richter Alexander Schräder hatte die Verlegung des Babymord-Termins zuvor abgelehnt. Klein wertete dies als Retourkutsche für 27 Beweisanträge, die er in der Sitzung zuvor gestellt hatte. Rechtskräftig ist das Urteil im „Babymord-Prozess“ bis heute nicht. Verteidiger Klein hat Revision eingelegt. So lange darüber nicht entschieden ist, bleibt der Vater in Freiheit.

Im BASF-Verfahren ist der Vorsitzende Richter Uwe Gau nach 28 Prozesstagen überzeugt, dass der Angeklagte aus Unachtsamkeit ein falsches Rohr angeschnitten und so eine verheerende Kettenreaktion ausgelöst hat, an deren Ende die Ethylenfernleitung explodierte und ein riesiger Feuerball durch das Werksgelände rollte.

Allerdings gehen die Richter auch von einer Mitverantwortung des Chemieriesen aus: „Dass die Fernleitungen gefährlich sind, war bekannt. Aber alle Sicherheitskonzepte waren darauf ausgerichtet, dass ein ,Dennoch-Fall’ wie ein falscher Schnitt nicht passiert“, formuliert der Vorsitzende Richter. Obwohl es bereits 2011 einen Fehlschnitt an einer Leitung für verflüssigten Ammoniak gab. Mittlerweile hat die BASF unter dem Titel „LU-R-OSA“ eine verbesserte Kennzeichnungsmethode bei Rohrleitungsarbeiten eingeführt, die das Risiko von solchen Verwechslungen senken soll.

