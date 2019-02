Ausreichend Schnee für Schlittenfahrt im Odenwald

Waldmichelbach.Einmal die rostigen Kufen mit Schmirgelpapier behandelt und los ging die wilde Fahrt: Gute Bedingungen zum Rodeln finden Freunde von Geschwindigkeit und Schnee seit Donnerstag im Odenwald vor. In Siedelsbrunn, einem Ortsteil von Waldmichelbach, waren es gestern vor allem Mütter mit ihren Kindern (unser Foto), die am Nachmittag unterwegs waren. Wie die Odenwald Tourismus GmbH gestern auf Anfrage mitteilte, sei Wintersport in den Höhenzügen des Odenwaldes auch bei leichten Plusgraden noch möglich. In neun Ortschaften seien Loipen für Langläufer gespurt worden. Der Skilift in Beerfelden soll – je nach Wetterlage – am morgigen Sonntag öffnen. Definitv nutzbar seien auch am heutigen Samstag die Lifte in Abtsteinach-Mackenheim und in Oberzent-Schöllenbach. sal

