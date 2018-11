Ausstellung zum Abschluss

Meckenheim.Mit den Ausstellungen „Kunst im 20. Jahrhundert“ und „Historische Funde aus Meckenheims Frühgeschichte“ vom 16. bis 18. November im Rathaus geht das Jubiläumsjahr „1250 Jahre Meckenheim“ zu Ende. Öffnungszeiten sind am 16. November von 18 bis 20 Uhr, am 17./18. November jeweils von 10 bis 20 Uhr. Für Erwachsene kostet der Eintritt fünf Euro – Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.

Die Ausstellung „Kunst im 20. Jahrhundert“ mit Werken aus der Sammlung der Europäischen Kulturstiftung zeigt überwiegend Werke von Salvador Dali, Ernst Fuchs und Pablo Picasso. Die Ausstellung „Historische Funde aus Meckenheims Frühgeschichte“ zeigt, dass der Ort im Kreis Bad Dürkheim schon länger als 1250 Jahre besiedelt ist. Was man in den letzten 150 Jahren in Baugruben oder beim Pflügen fand, wurde im Historischen Museum der Pfalz in Speyer zusammengetragen und aufbereitet. Eine Auswahl der Funde von der Steinzeit bis ins Mittelalter können Besucher nun in Vitrinen bewundern, darunter Gussformen für Waffen aus der Bronzezeit und Beigaben aus fränkischen Gräbern wie Krüge, Schalen und Münzen. rs

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018