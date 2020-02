Auto auf A 65 überschlagen

Die Fahrer beider Fahrzeuge erlitten schwere Verletzungen. © pol

Landau.Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der A 65 schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 24-jähriger BMW-Fahrer gegen sieben Uhr morgens in Richtung Karlsruhe auf der linken Spur. Zirka zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Lan-dau Nord geriet der Fahrer auf die rechte Fahrspur und kollidierte mit einem Suzuki Jimny, der sich mehrfach überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Der BMW schleuderte über die Fahrbahn und kam im Bereich des Grünstreifens zum Stehen. Der 24-jährige BMW-Fahrer und der 63-jährige Suzuki-Fahrer mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Männer schweben nicht in Lebensgefahr.

Promillewert von 1,7 im Blut

Nach Polizeiangaben stand der 24-Jährige unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe ergab einen Wert von 1,7 Promille. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von rund 25 000 Euro. Außerdem wurden bei dem Unfall zwei Leitpfosten beschädigt. Die Autobahn musste für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Suzuki konnte nur mit dem Kran eines Abschleppunternehmens geborgen werden. vs

