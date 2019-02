Auto auf A5 brennt komplett aus

Ladenburg.Auf der A5 bei Ladenburg ist am Samstagvormittag ein Auto in Brand geraten. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, war der Autofahrer mit seinem Wagen in Richtung Heidelberg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg habe er Geräusche Motorbereich wahrgenommen, kurz darauf sollen Flammen aus dem Motorraum geschlagen haben. Der Mann hatte das Auto nach eigenen Angaben gerade aus einer Werkstatt abgeholt, wo es zur Reparatur war.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer anschließend schnell löschen. Am Auto entstand Totalschaden. Verletzt wurde durch den Brand niemand, wie die Polizei mitteilte.

Aktuell ist der rechte Fahrstreifen gesperrt, wie die Verkehrszentrale Baden-Württemberg meldete. Es kommt zu Behinderungen im Verkehrsfluss.