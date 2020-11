Mannheim.Auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Norden ist am Sonntagabend ein Pkw in Flammen geraten. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Fahrzeug in Höhe des Kreuz Mannheim auf dem Seitenstreifen in Vollbrand. Die Richtungsfahrbahn ist aktuell gesperrt.

Weitere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 22.11.2020