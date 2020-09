Auto brennt nach Defekt

Der Fahrer dieses Autos blieb glücklicherweise unverletzt. © Polizei

Landau.Ein technischer Defekt am Auto war die Ursache für einen Brand auf der A 65 bei Landau-Nord am Freitag gegen 13.40 Uhr. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und somit eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Ludwigshafen bis etwa 14.30 Uhr voll gesperrt werden. Gegen 15 Uhr war auch der rechte Fahrstreifen wieder nutzbar. Verletzt wurde niemand. Über den genauen Sachschaden wurde nichts bekannt. sal

