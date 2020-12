Auto in Tiefgarage aufgebrochen

Einhausen.Mit einer Angelausrüstung haben Diebe nach einem Einbruch in ein Auto das Weite gesucht. Die Täter verschafften sich am Samstagabend Zutritt zu einem Garagenkomplex in der Lise-Meitner-Straße. Hier hatten sie es auf einen Transporter abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen sie die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite ein und klauten unter anderem drei Angelruten. Der Wert der gestohlenen Beute beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Zeugen, die der Polizei Hinweise geben können, können sich unter der Telefonnummer 06252/7060 bei den Beamten melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020