Auto kollidiert im Odenwaldkreis mit Radfahrer - zwei Schwerverletzte

Reichelsheim.Bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Radfahrer im Odenwaldkreis sind zwei Männer schwer verletzt worden. Der 51 Jahre alte Radler und der 66 Jahre alte Autofahrer wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Autofahrer am Montagnachmittag auf der Landstraße 3105 bei Reichelsheim den Radfahrer überholen und touchierte ihn. Daraufhin stürzte der Radfahrer. Der Autofahrer kam demnach selbst mit seinem Wagen von der Straße ab, das Auto überschlug sich mehrmals und der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Wie es zum dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

