Auto kollidiert mit Lkw auf A6 – 67-Jähriger schwer verletzt

Viernheim.Ein 67 Jahre alter Autofahrer hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Unfall mit einem Lkw auf der A6 bei Viernheim schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann die Autobahn in Richtung Süden befahren, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Nachdem er mit dem Lastwagen auf der rechten Fahrbahn kollidierte, prallte das Auto gegen die Leitplanke, wo der Wagen zum Stillstand kam. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Das Auto wurde abgeschleppt. Wegen der Arbeiten an der Unfallstelle und für die Landung eines Rettungshubschraubers war die Autobahn zwischenzeitlich bis etwa 17.30 Uhr gesperrt. Es entstanden mehrere tausend Euro Schaden.

