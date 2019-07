Auto kracht frontal in Lastwagen

Das Auto der Unfallverursacherin wurde total beschädigt. © Priebe

Brühl.Eine 51-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der L 599 bei Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam die Frau gegen 11.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve in einer Unterführung der A 6 von der Spur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte sie frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen mit Auflieger. Ihr Fahrzeug wurde abgewiesen, krachte gegen die Wand der Unterführung und anschließend noch gegen zwei weitere Autos. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf 27 000 Euro. jei

