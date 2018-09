Auto kracht gegen Brückenpfeiler - Fahrer stirbt

Waibstadt.Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Dienstag in Waibstadt mit seinem Wagen gegen einen Brückenpfeiler geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann gegen 0.20 Uhr mit seinem Fahrzeug kurz nach dem Ortseingang Waibstadt von der Bundesstraße 292 ab und prallte mit voller Wucht frontal gegen den Pfeiler. Der 28-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis starb in den Trümmern. Weitere Personen befanden sich nicht im Auto.

Hinweise darauf, dass andere Fahrzeuge involviert gewesen seien, gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher in Mannheim. Die Unfallursache soll ein Sachverständiger klären

Die B292 musste während der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis 04.15 Uhr an.