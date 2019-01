Auto landet auf dem Dach

Angelbachtal.Fünf Verletzte hat ein Unfall auf der B 39 gefordert. Die Polizei teilte gestern mit, dass ein 18-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache am Samstag gegen 19.40 Uhr aus Richtung Mühlhausen kommend auf den Grünstreifen geriet und sich an einer Böschung überschlug. Das Auto landete auf dem Dach, Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Seine vier Mitfahrer im Alter von 15 bis 18 Jahren verletzten sich leicht, wurden aber ebenfalls in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Nach kurzer Untersuchung konnten sie diese jedoch rasch wieder verlassen.

Während der Bergung des total demolierten Unfallwagens musste die Bundesstraße in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. hhf

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.01.2019