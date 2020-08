Auto landet in Weinberg

Das Auto einer 58-Jährigen wurde in einen Weinberg geschleudert. © Polizei

Neustadt.Bei einem Unfall in Neustadt sind am Donnerstag fünf Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 36-Jährige gegen 11 Uhr mit ihren beiden Töchtern in ihrem Wagen von der Dr.-Semmelweiß-Straße auf die Speyerdorfer Straße und missachtete dabei das herannahende Fahrzeug einer 58-Jährigen, die mit einer 89 Jahre alten Beifahrerin unterwegs war. Das Auto der 58-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß in einen angrenzenden Weinberg geschleudert.

Alle fünf Personen mussten ärztlich behandelt werden. Die 58-Jährige und ihre Beifahrerin wurden mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch und Halswirbelsäulen-Trauma in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Mutter und ihren ein- und achtjährigen Töchtern bestand ebenfalls der Verdacht auf ein Halswirbelsäulen-Trauma. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020