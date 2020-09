Auto nach Einbruch gestohlen - Zeugen gesucht

Minfeld.Die Polizei sucht nach Zeugen eines Autodiebstahls in Minfeld. Nach Angaben der Beamten hatten sich bislang Unbekannte am Dienstagabend, zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr, über ein offenstehendes Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße verschafft. Dort wurden ein Handy und ein Autoschlüssel entwendet. Das zu dem Schlüssel gehörenden Auto wurde im Anschluss ebenfalls durch den oder die Täter entwendet. Es handelt sich um einen weißen VW Beetle mit GER-Kennzeichen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06341/2873506 oder 7271/92210 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.09.2020