Auto prallt gegen Baum

Am Auto entstand bei dem Unfall ein Totalschaden. © pol

Worms.Ein 21-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall im Wormser Stadtteil Herrnsheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, befuhr der junge Mann am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr mit seinem Wagen die Straße Am Untertor in Richtung Osthofen. In einer Kurve verlor er wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto prallte frontal gegen einen Baum.

Der 21-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, so die Polizei. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019