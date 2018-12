Auto prallt in die Leitplanken

Sinsheim.Bei einem missglückten Abbiegemanöver ist ein 18-jähriger Autofahrer auf der B 292 in die Leitplanken gekracht. Laut Polizeibericht wollte der junge Mann gestern gegen 3 Uhr aus Sinsheim kommend an der Kreuzung B 292/Auffahrt auf die A 6 in Richtung Waibstadt abbiegen. Als die Ampel dabei auf Gelb umschaltete, gab der 18-Jährige überhastet Gas und verlor die Kontrolle über seinen Kleinwagen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Totalschaden von etwa 10 000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken beläuft sich nach Behördenangaben auf rund 2000 Euro. hhf

